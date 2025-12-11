Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Marsberg

Marsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 19:34 Uhr kam es auf der K67 zwischen Marsberg und Erlinghausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 24-jähriger Mann aus Marsberg befuhr zusammen mit seiner 22-jährigen Beifahrerin -ebenfalls aus Marsberg- die K67 aus Marsberg kommend in Richtung Erlinghausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich anschließend. Die beiden Insassen wurden jeweils schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

