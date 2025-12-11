Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Brilon

Brilon (ots)

Am gestrigen Abend um 17:52 Uhr kam es in der Altenbürener Straße in Brilon zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 82-jähriger Mann aus Brilon befuhr die Altenbürener Straße in Richtung Brilon. Zeitgleich überquerte, einige Meter hinter dem dortigen Fußgängerüberweg, eine 89-jährige Frau mit ihrem Rollator die Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Fußgängerin. Die 89-jährige Frau wurde schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

