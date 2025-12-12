Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Einbruch in Brilon

Am Mittwoch, den 10.12.2025, um 23:44 Uhr, kam es in der Xaveriusstraße in Brilon zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Hierbei wurde er durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit seiner Tatbeute flüchtete er in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- Mütze

- Maske

- Helle Trainingsjacke

- Handschuhe

- Helle Jogginghose

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

Einbrüche in Arnsberg-Neheim

Im Zeitraum vom 10.12.2025 um 18:00 Uhr bis zum 11.12.2025 um 11:10 Uhr kam es in der Straße Litauenring in Arnsberg-Neheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zeitraum vom 10.12.2025 um 15:00 Uhr bis zum 11.12.2025 um 14:30 Uhr kam es in der Straße Engelbertring in Arnsberg-Neheim zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung im Erdgeschoss. Bislang unbekannte Täter versuchen gewaltsam, sich über eine Tür Zutritt der Wohnung zu verschaffen. Bei dem Versuch scheiterten der oder die Täter jedoch und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In beiden Fällen werden Zeugen, die Hinweise geben können, gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Dachdeckerbetrieb in Meschede-Wennemen

In der vergangenen Nacht kam es zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Dachdeckerbetrieb in der Südstraße in Meschede-Wennemen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Zugangstor gewaltsam Zutritt zu dem Betrieb. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 00:30 Uhr das Licht von Taschenlampen innerhalb des Objekts. Einige Minuten später konnte der Zeuge drei dunkel gekleidete Personen beobachten, die von einem angrenzenden Grundstück zurück auf die Straße kamen. Dort stiegen sie in ein dunkles Auto -vermutlich eine BMW Limousine- und flüchteten in Richtung Geitenbergstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Täter diverses Werkzeug aus dem Betrieb. Dieses wurde auf einem Nachbargrundstück aufgefunden. Ob die Täter das gesamte Diebesgut am Tatort hinterließen oder gegebenenfalls mit einem Teil der Beute flüchteten, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in eine Gaststätte in Schmallenberg

Im Zeitraum vom 10.12.2025 um 23:00 Uhr bis zum 11.12.2025 um 17:30 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Weststraße in Schmallenberg zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über die Eingangstür Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Sie scheiterten jedoch bei dem Versuch und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell