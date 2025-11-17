PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Bonnenbroich-Geneicken: 54-jähriger E-Scooterfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein E-Scooterfahrer ist am Samstag, 15. November im Bereich Bonnenbroicher Straße / Olefstraße mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden.

Der 54-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Olefstraße in Richtung Bonnenbroicher Straße unterwegs und wollte eigenen Angaben zufolge an der Einmündung links in Richtung Schwalmstraße abbiegen. Im selben Moment fuhr eine 25-jährige Autofahrerin auf der Vorfahrtsstraße Bonnenbroicher Straße in Richtung Dohlerstraße, als der E-Scooter-Fahrer nach ersten Erkenntnissen unmittelbar vor ihr abbog. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 54-Jährige zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:28

    POL-MG: Falsche Handwerker scheitern beim Versuch eine 88-jährige Frau zu bestehlen

    Mönchengladbach (ots) - Zwei Männer haben sich am Samstag, 15. November, gegen 14.05 Uhr, im Stadtteil Holt als Heizungsinstallateure ausgegeben, um eine 88-Jährige zu bestehlen. Das Duo klingelte an der Haustür und verschaffte sich unter dem Vorwand, die Heizungen in der Wohnung ablesen zu wollen, Zutritt zur Wohnung der 88-Jährigen. Die Männer sollen sich im ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:00

    POL-MG: Zeugen gesucht: Fußgängerin von Auto angefahren

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall geben können, der bereits am Freitag, 7. November auf der Karlstraße in Odenkirchen-Mitte passiert ist. Eine 50-jährige Fußgängerin wollte eigenen Angaben zufolge gegen 13 Uhr die Karlstraße überqueren, als ein Auto von einem Kundenparkplatz auf die Karlstraße in Richtung Wetschewell abbog und sie erfasste. Die Frau habe sich ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:16

    POL-MG: Am Wasserturm: Zwei Autos nach Einbruch verschwunden

    Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Samstag, 15. November auf Sonntag, 16. November ist ein bislang Unbekannter in Büroräume auf der Straße Am Steinberg eingebrochen und hat anschließend zwei Fahrzeuge entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 22.45 Uhr verschaffte sich der Tatverdächtige das erste Mal Zutritt zu dem Gebäude - allerdings ohne etwas zu stehlen. Einige Stunden später, gegen 2 Uhr nachts, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren