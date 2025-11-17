Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Bonnenbroich-Geneicken: 54-jähriger E-Scooterfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein E-Scooterfahrer ist am Samstag, 15. November im Bereich Bonnenbroicher Straße / Olefstraße mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden.

Der 54-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Olefstraße in Richtung Bonnenbroicher Straße unterwegs und wollte eigenen Angaben zufolge an der Einmündung links in Richtung Schwalmstraße abbiegen. Im selben Moment fuhr eine 25-jährige Autofahrerin auf der Vorfahrtsstraße Bonnenbroicher Straße in Richtung Dohlerstraße, als der E-Scooter-Fahrer nach ersten Erkenntnissen unmittelbar vor ihr abbog. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 54-Jährige zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell