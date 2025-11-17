Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht: Fußgängerin von Auto angefahren

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall geben können, der bereits am Freitag, 7. November auf der Karlstraße in Odenkirchen-Mitte passiert ist.

Eine 50-jährige Fußgängerin wollte eigenen Angaben zufolge gegen 13 Uhr die Karlstraße überqueren, als ein Auto von einem Kundenparkplatz auf die Karlstraße in Richtung Wetschewell abbog und sie erfasste. Die Frau habe sich an dem Wagen abstützen und einen Sturz dadurch verhindern können. Die Autofahrerin sei daraufhin ausgestiegen, habe sich kurz mit der Fußgängerin unterhalten und schließlich von der Unfallörtlichkeit entfernt. Dem Wunsch der 50-Jährigen, die Polizei zu verständigen, sei sie nicht nachgekommen. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Die Autofahrerin wird wie folgt beschrieben: Sie sei circa 50 Jahre alt, 1,60 Meter groß und trug blonde, kinnlange Haare sowie eine Brille. Sie sei mit einem grünen Auto unterwegs gewesen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell