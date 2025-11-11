Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hatte die Öffentlichkeit am Dienstag, 11. November, um Unterstützung bei der Suche nach dem vermissten 55-jährigen Levent Ö. gebeten. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

Der auf Medikamente angewiesene und zeitlich nicht orientierte 55-Jährige hatte sich am selbigen Morgen gegen 7.30 Uhr von seiner Wohnanschrift entfernt. Die Suchmaßnahmen inklusive des Einsatzes eines speziellen Personenspürhundes ("Mantrailer") hatten zunächst nicht zum Auffinden des Vermissten geführt.

Polizeibeamte konnten den 55-Jährigen am späteren Nachmittag in der Rheydter Innenstadt aufgreifen. Sie brachten ihn wohlbehalten wieder zurück in geeignete Obhut.

Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. (cw)

