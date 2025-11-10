Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen für zwei Brände gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende haben in Mönchengladbach ein Auto und ein Kleinkraftrad gebrannt. Da die ermittelnden Beamten der Polizei in beiden Fällen Brandstiftung als Ursache nicht ausschließen können, bitten sie Zeugen sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.

Diese Zeugen könnten in der Zeit von Samstag, 8. November, um 20 Uhr und Sonntag, 9. November, um 7.20 Uhr an der Ritterstraße am Schloss Rheydt etwas Verdächtiges beobachtet haben. Dort brannte das Kleinkraftrad, das auf dem Gehweg abgestellt war.

Ebenfalls am Samstag, 8. November, gegen 21.30 Uhr entdeckte eine Zeugin, dass in Holt ein auf der Fockestraße am Fahrbandrand geparkter grauer Opel Agila brennt. (km)

