Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Seit Dienstagmorgen, 11. November, ist der 55-jährige Levent Ö. vermisst. Gegen 7.30 Uhr entfernte sich der Mann von seiner Wohnanschrift in Odenkirchen in unbekannte Richtung. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und örtlich nicht orientiert.

Erste Ermittlungen durch die Polizei führten bislang nicht zum Erfolg. Daher bittet die Polizei Mönchengladbach um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zuletzt trug er eine dunkle Jeans, ein graues T-Shirt, eine blau/grau/schwarze Übergangsjacke sowie dunkelbraune Schuhe. Der Vermisste hat wenig Haare, eine Beule am Kopf und spricht nur gebrochenes Deutsch.

Ein Bild des Vermissten und eine Personenbeschreibung wurden im Fahndungsportal veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/185973

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Levent Ö. machen? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell