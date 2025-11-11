PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Seit Dienstagmorgen, 11. November, ist der 55-jährige Levent Ö. vermisst. Gegen 7.30 Uhr entfernte sich der Mann von seiner Wohnanschrift in Odenkirchen in unbekannte Richtung. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und örtlich nicht orientiert.

Erste Ermittlungen durch die Polizei führten bislang nicht zum Erfolg. Daher bittet die Polizei Mönchengladbach um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zuletzt trug er eine dunkle Jeans, ein graues T-Shirt, eine blau/grau/schwarze Übergangsjacke sowie dunkelbraune Schuhe. Der Vermisste hat wenig Haare, eine Beule am Kopf und spricht nur gebrochenes Deutsch.

Ein Bild des Vermissten und eine Personenbeschreibung wurden im Fahndungsportal veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/185973

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Levent Ö. machen? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 13:42

    POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Stadt Mönchengladbach - Geschwindigkeitsüberwachungsanlage mit Bauschaum besprüht |Tatverdächtige gefasst

    Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 10. November, teilten aufmerksame Zeugen der Polizeileitstelle gegen 0.30 Uhr mit, dass unbekannte Personen soeben eine mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage der Stadt Mönchengladbach besprüht hätten. Ein Streifenteam konnte drei Tatverdächtige in der Nähe des Tatortes ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:26

    POL-MG: Zeugen für zwei Brände gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Am Wochenende haben in Mönchengladbach ein Auto und ein Kleinkraftrad gebrannt. Da die ermittelnden Beamten der Polizei in beiden Fällen Brandstiftung als Ursache nicht ausschließen können, bitten sie Zeugen sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. Diese Zeugen könnten in der Zeit von Samstag, 8. November, um 20 Uhr und Sonntag, 9. November, um 7.20 Uhr an der Ritterstraße am ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:48

    POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 24-jährige E-Scooterfahrerin leicht verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Auf dem Fahrradweg in der Unterführung an der Krefelder Straße in Richtung Hin-denburgstraße hat sich am Freitag, 7. November, gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsun-fall ereignet. Eine 24-jährige E-Scooterfahrerin wurde leicht verletzt. Der weitere Un-fallbeteiligte entfernte sich fußläufig von der Örtlichkeit. Nach eigener Aussage sei die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren