Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Stadt Mönchengladbach - Geschwindigkeitsüberwachungsanlage mit Bauschaum besprüht |Tatverdächtige gefasst

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 10. November, teilten aufmerksame Zeugen der Polizeileitstelle gegen 0.30 Uhr mit, dass unbekannte Personen soeben eine mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage der Stadt Mönchengladbach besprüht hätten. Ein Streifenteam konnte drei Tatverdächtige in der Nähe des Tatortes stellen.

Die Anlage stand zum Tatzeitpunkt an der Volksbadstraße geparkt. Beim Vorbeifahren stellten die Polizeibeamten fest, dass das Gerät augenscheinlich mit Bauschaum besprüht wurde. In der Nähe des Tatortes stießen sie auf ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug. Die Polizisten kontrollierten das Auto und das Trio. In dem Fahrzeug saßen drei Männer, zwei von ihnen waren 20 Jahre alt, der dritte 22. Der Fahrzeugführer stimmte einer Durchsuchung des Autos freiwillig zu. Im Unterboden des Kofferraums fanden die Beamten schließlich eine Dose Bauschaum, die sie aufgrund des Tatverdachtes als Beweismittel sicherstellten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen. Gegen sie ermittelt die Polizei aufgrund des Verdachtes der Sachbeschädigung. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

