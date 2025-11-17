Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Am Wasserturm: Zwei Autos nach Einbruch verschwunden

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Samstag, 15. November auf Sonntag, 16. November ist ein bislang Unbekannter in Büroräume auf der Straße Am Steinberg eingebrochen und hat anschließend zwei Fahrzeuge entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 22.45 Uhr verschaffte sich der Tatverdächtige das erste Mal Zutritt zu dem Gebäude - allerdings ohne etwas zu stehlen. Einige Stunden später, gegen 2 Uhr nachts, betrat er das Gebäude erneut und entwendete mehrere Autoschlüssel. Am nächsten Morgen fiel den Mitarbeitern auf, dass zwei Dienstfahrzeuge von dem Parkplatz verschwunden waren.

Bei den Autos handelt es sich um einen weißen Peugeot 108 und einen weißen VW Caddy. Der Unbekannte trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Steppjacke, eine weiße Jogginghose der Marke Adidas und grüne Schuhe. Er hat eine Halbglatze und wird auf 40 bis 50 Jahre geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

