Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gestohlener Saug-/Wischroboter aus dem Vitusbad dank aufmerksamem Hinweisgeber wieder da

Mönchengladbach (ots)

Dank eines aufmerksamen Hinweisgebers hat die Polizei einen 37-jährigen Tatverdächtigen für den Diebstahl eines Saug-/Wischroboters aus dem Vitusbad ermitteln und das Gerät auffinden können. Die Frau des Hinweisgebers hatte den Zeugenaufruf der Polizei bei Facebook entdeckt.

Der Diebstahl hatte sich am Freitag, 31. Oktober, zwischen 8.15 und 8.30 Uhr in dem Schwimmbad an der Breitenbachstraße ereignet.

Mittlerweile konnte die Polizei den Saug-/Wischroboter wieder an das Vitusbad übergeben.(km)

Zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6150344

