Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Handwerker scheitern beim Versuch eine 88-jährige Frau zu bestehlen

Mönchengladbach (ots)

Zwei Männer haben sich am Samstag, 15. November, gegen 14.05 Uhr, im Stadtteil Holt als Heizungsinstallateure ausgegeben, um eine 88-Jährige zu bestehlen.

Das Duo klingelte an der Haustür und verschaffte sich unter dem Vorwand, die Heizungen in der Wohnung ablesen zu wollen, Zutritt zur Wohnung der 88-Jährigen.

Die Männer sollen sich im Schlafzimmer, in der Küche und im Wohnzimmer aufgehalten haben. Als der 88-Jährigen die Situation plötzlich merkwürdig vorkam, weil sich ihr einer der Männer in den Weg stellte, tat sie dies lautstark kund, woraufhin das Duo die Flucht ergriff.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Beide seien etwa 1,80 Meter groß, trugen dunkle Kleidung, einer sei korpulent und der andere von schlanker Statur gewesen. (cr)

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu.

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell