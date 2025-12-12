Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg - Die Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Am 03.12.2025 beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher ein Steuergerät der Fußgängerampel vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg. Im Laufe des Tages bis 18:30 Uhr kollidierte jemand mit der Mauer des Verwaltungsgerichts in der Jägerstraße. Die Mauer wurde dabei so stark beschädigt, dass sich ein Teil der Mauer löste. Hinter der Mauer stand ein Kasten, der das Steuergerät der dortigen Fußgängerampel enthält. Der Kasten kippte um, das Steuergerät wurde beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden für das Steuergerät liegt deutlich im fünfstelligen Bereich. Vermutlich kam der oder die Unbekannte vom Parkplatz vor dem Verwaltungsgerichtsgebäude.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell