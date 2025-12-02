Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Am Montag (01. Dezember) kam es gegen 08:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hundemstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 23-Jährige mit ihrem Auto an Fahrzeugen vorbeigefahren, die am rechten Fahrbahnrand parkten. Dabei geriet die Frau jedoch zu weit nach links, fuhr in den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Omnibus, in welchem sich keine Fahrgäste befanden.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich die Autofahrerin und der 64-jährige Busfahrer leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell