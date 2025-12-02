Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Firmeneinbruch in Borghausen

Attendorn (ots)

Attendorn. Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend (28. November) und Montagmorgen (01. Dezember) in das Bürogebäude einer Beton-Firma an der Repetalstraße eingebrochen. Aus dem Gebäude entwendeten die Täter einen Tresor, der wenig später in einem benachbarten Waldgebiet aufgefunden wurde. Aus dem Tresor wurde eine vierstellige Bargeldsumme entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell