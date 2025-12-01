POL-OE: Vermisster in Finnentrop angetroffen! Suche wurde eingestellt!

Kreis Olpe (ots) - Am Freitag, 28. November, gab es im Kreisgebiet drei Einbrüche. Olpe. Zwischen 15.50 und 18 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe an einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Knebrige" in Neuenkleusheim ein. Sie durchsuchten diverse Wohnräume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Schaden wird im mittleren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Olpe. In Oberveischede hebelten ...

