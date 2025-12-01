PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vermisster in Finnentrop angetroffen! Suche wurde eingestellt!

Finnentrop (ots)

Der vermisste 52-Jährige wurde am heutigen Tage nach intensiven Such- und Ermittlungsmaßnahmen wohlbehalten angetroffen. Die Maßnahmen wurden eingestellt.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/6169567

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:13

    POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Frauenleiche in Waldstück nahe Koblenz gefunden. Prüfung eines Zusammenhangs nach Fund von Händen auf der A45

    Hagen/Olpe/Koblenz (ots) - Die Staatsanwaltschaft Siegen und das Polizeipräsidium Hangen haben eine Pressemitteilung zum o.a. Sachverhalt veröffentlicht. Sie erreichen die Mitteilung über https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6169969 Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Pressestelle Telefon: 02331 986 15 ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:09

    POL-OE: Drei Einbrüche am Freitag

    Kreis Olpe (ots) - Am Freitag, 28. November, gab es im Kreisgebiet drei Einbrüche. Olpe. Zwischen 15.50 und 18 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe an einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Knebrige" in Neuenkleusheim ein. Sie durchsuchten diverse Wohnräume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Schaden wird im mittleren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Olpe. In Oberveischede hebelten ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:08

    POL-OE: Pedelecfahrer stürzt in Röllecken

    Attendorn (ots) - Am Samstag, 29. November, stürzte ein 52-Jähriger mit seinem Pedelec in Röllecken. Gegen 15.30 Uhr kam er beim Abbiegen von einer Holzbrücke in den Förder Weg auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Durch den anschließenden Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren