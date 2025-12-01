POL-OE: Vermisster in Finnentrop angetroffen! Suche wurde eingestellt!
Finnentrop (ots)
Der vermisste 52-Jährige wurde am heutigen Tage nach intensiven Such- und Ermittlungsmaßnahmen wohlbehalten angetroffen. Die Maßnahmen wurden eingestellt.
Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/6169567
