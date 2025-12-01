POL-OE: Pedelecfahrer stürzt in Röllecken

Olpe (ots) - In Stachelau stieß ein Auto am Sonntag, 30. November, gegen 1.10 Uhr mit einem Baum zusammen. Die 37-jährige Fahrerin war auf der Rehringhauser Straße in Richtung Olpe unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch die Kollision mit dem Baum kippte ihr Auto auf die linke Seite. Der Rettungsdienst behandelte die leichten Verletzungen der Fahrerin noch vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich für die ...

