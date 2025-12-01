POL-OE: Pedelecfahrer stürzt in Röllecken
Attendorn (ots)
Am Samstag, 29. November, stürzte ein 52-Jähriger mit seinem Pedelec in Röllecken. Gegen 15.30 Uhr kam er beim Abbiegen von einer Holzbrücke in den Förder Weg auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Durch den anschließenden Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus.
