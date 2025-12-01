PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto kollidiert mit Baum

Olpe (ots)

In Stachelau stieß ein Auto am Sonntag, 30. November, gegen 1.10 Uhr mit einem Baum zusammen. Die 37-jährige Fahrerin war auf der Rehringhauser Straße in Richtung Olpe unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch die Kollision mit dem Baum kippte ihr Auto auf die linke Seite. Der Rettungsdienst behandelte die leichten Verletzungen der Fahrerin noch vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich für die Beamten Hinweise, dass die 37-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest erhärtete diesen Verdacht. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden an ihrem Fahrzeug wird aktuell im unteren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

