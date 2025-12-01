PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 52-Jähriger aus Finnentrop vermisst

Finnentrop (ots)

Die Polizei im Kreis Olpe sucht seit Sonntagnachmittag (30.11.2025) nach einem 52-Jährigen aus Finnentrop. Intensive Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Person.

Weitere Informationen und ein Foto des Vermissten erhalten Sie unter https://polizei.nrw/fahndung/187780

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren