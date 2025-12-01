Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 52-Jähriger aus Finnentrop vermisst

Finnentrop (ots)

Die Polizei im Kreis Olpe sucht seit Sonntagnachmittag (30.11.2025) nach einem 52-Jährigen aus Finnentrop. Intensive Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Person.

Weitere Informationen und ein Foto des Vermissten erhalten Sie unter https://polizei.nrw/fahndung/187780

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell