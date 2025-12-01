POL-OE: 52-Jähriger aus Finnentrop vermisst
Finnentrop (ots)
Die Polizei im Kreis Olpe sucht seit Sonntagnachmittag (30.11.2025) nach einem 52-Jährigen aus Finnentrop. Intensive Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Person.
Weitere Informationen und ein Foto des Vermissten erhalten Sie unter https://polizei.nrw/fahndung/187780
Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
