Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Busbremsung bringt Kinder zu Fall

Finnentrop (ots)

Im Bereich des Finnentroper Bahnhofs verletzten sich am Donnerstag, 27. November, zwei Kinder durch einen Sturz im Bus. Ein 61-jährige Busfahrer musste sein Fahrzeug mit rund 50 Kindern und Jugendlichen an Bord verkehrsbedingt bremsen. Durch den Bremsvorgang fielen zwei zehnjährige Kinder gegen eine Abtrennscheibe im Bus, die daraufhin zerbrach. Durch den Sturz zogen sich die Mädchen Verletzungen zu. Der Rettungsdienst behandelte die Kinder vor Ort. Der Schaden am Fahrzeug wird aktuell im mittleren dreistelligen Eurobereich eingeschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

