Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gefahren im Internet und wie Sie ihre Kinder schützen können

Olpe (ots)

Unter dem Titel "Gefahren im Internet und wie Sie ihre Kinder schützen können" veranstaltet die Beratungsstelle der Kriminalprävention erneut am Mittwoch, 10. Dezember, in der Martinstraße 44 in Olpe einen Elternabend. Die Beratungsstelle informiert bei dieser Veranstaltung über Schutz im Netz von Kindern.

Hate Speech, Cybermobbing, Cybergrooming sind nur ein paar der Gefahren, denen sich Kinder im Alltag online aussetzen. Neben Ratschlägen und Tipps zur Handhabung von Gefahren im Netz wird es die Möglichkeit zur Diskussion mit Kriminalhauptkommissarin Simone Klewes zu den Onlinethemen geben.

Da die Veranstaltung erst ab einer Teilnehmendenzahl von 20 stattfinden kann, wird um vorherige Anmeldung unter der Mailadresse Simone.Klewes@polizei.nrw.de bis zum 8. Dezember gebeten. Der Termin ist aus logistischen Gründen auf 35 Teilnehmende beschränkt. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

