Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahndungs- und Kontrolltag im Kreis Olpe

Kreis Olpe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Olpe beteiligte sich am Montag (24. November) an der Aktion landesweiter Fahndungs- und Kontrolltage zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Hauptunfallursachen. In einer Kontrollstelle im Bereich der "Ronnewinkler Talbrücke" (B54) nahm die Kreispolizeibehörde Olpe zunächst am Nachmittag in der Nähe der Autobahnabfahrt gezielt auch auswärtige Fahrzeugführer ins Visier. Sowohl Einsatzkräfte der Kriminalpolizei, des Verkehrsdienstes als auch der Polizeiwachen waren vor Ort eingesetzt. Die Beamtinnen und Beamten stellten dabei 123 Geschwindigkeitsverstöße fest und fertigten neun Anzeigen wegen sonstiger Verkehrsverstöße - darunter eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Am späten Abend bestreiften die eingesetzten Kräfte kreisweit Wohn- und Gewerbegebiete. Im Ergebnis wurden insgesamt 151 Fahrzeuge und 203 Personen kontrolliert.

Durch derartige Fahndungs- und Kontrolltage setzt die Polizei ein sichtbares Zeichen für Präsenz und engagierte Kriminalitätsbekämpfung. Ziel ist es, Straftäter frühzeitig zu erkennen, Verkehrsunfälle zu verhindern und zugleich das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Die regelmäßigen Kontrollen sollen verdeutlichen, dass die Polizei im Kreis Olpe aufmerksam, ansprechbar und konsequent gegen Verkehrssünder sowie mögliche Täter vorgeht.

Tipps für Bürgerinnen und Bürger

Damit auch die Bevölkerung aktiv zur eigenen Sicherheit beitragen kann, gibt die Kreispolizeibehörde folgende Hinweise:

Schutz vor Einbrüchen:

   -Haustüren immer abschließen, auch wenn man nur kurz das Haus 
verlässt. -Fenster und Terrassentüren vollständig verschließen - auch
in oberen Stockwerken. -Anwesenheit simulieren, z. B. durch 
Zeitschaltuhren oder Beleuchtung. -Aufmerksame Nachbarschaft: 
Unbekannte Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Wohngebiet der 
Polizei melden. -Wertgegenstände nicht offen sichtbar platzieren.

Unfälle im Straßenverkehr vermeiden:

   -Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten und defensiv fahren. 
-Genügend Abstand halten - insbesondere bei schlechten 
Wetterbedingungen. -Ablenkungen wie das Smartphone während der Fahrt 
vermeiden. -Nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fahren. 
-Fahrzeug regelmäßig warten und auf verkehrssicheren Zustand achten.

Die Kreispolizeibehörde Olpe bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung. Gemeinsam können wir dazu beitragen, den Kreis Olpe sicherer zu machen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

  • 26.11.2025 – 11:06

    POL-OE: Vorsicht an der Haustür: Trickdiebe sind erfinderisch

    Kreis Olpe (ots) - Am Freitag (21. November) hat eine Frau (77) in Olpe einen Trickdiebstahl angezeigt. Dabei wurden ihr Ohrringe gestohlen. Zwei Männer hatten am Tag zuvor gegen 15 Uhr bei ihr geklingelt und Handwerkertätigkeiten angeboten. Die Maschen beim Trickdiebstahl an der Haustür sind zahlreich. Das Ziel: Diebstahl, spontane Handwerkerleistungen oder vermeintliche Schnäppchen, um eine Unterschrift unter einen ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:05

    POL-OE: Jugendlicher von Unbekannten angegriffen

    Attendorn (ots) - Ein 16-Jähriger wurde am Dienstagabend (25. November) gegen 19:20 Uhr Opfer von zwei unbekannten Tätern am "Hettmecker Teich". Der Jugendliche war mit seinem Motorroller unterwegs. Als er am Ort des Geschehens Geschrei wahrnahm, hielt er nach eigener Aussage an und blieb stehen. Daraufhin näherten sich von hinten zwei Männer. Sie rissen den Jugendlichen von seinem Motorroller und brachten ihn zu ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:04

    POL-OE: Jugendlicher nach Verkehrsunfall leicht verletzt

    Olpe (ots) - Am Dienstag (25. November) kam es kurz nach 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bruchstraße in Olpe. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades war gestürzt. Er wollte dem Auto eines 45-Jährigen ausweichen, als dieser von einem Parkplatz in die Straße einfuhr. Der Jugendliche konnte eine Kollision mit dem PKW zwar verhindern, verletzte sich bei dem anschließenden Sturz jedoch leicht. An seinem ...

    mehr
