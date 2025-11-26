Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahndungs- und Kontrolltag im Kreis Olpe

Kreis Olpe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Olpe beteiligte sich am Montag (24. November) an der Aktion landesweiter Fahndungs- und Kontrolltage zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Hauptunfallursachen. In einer Kontrollstelle im Bereich der "Ronnewinkler Talbrücke" (B54) nahm die Kreispolizeibehörde Olpe zunächst am Nachmittag in der Nähe der Autobahnabfahrt gezielt auch auswärtige Fahrzeugführer ins Visier. Sowohl Einsatzkräfte der Kriminalpolizei, des Verkehrsdienstes als auch der Polizeiwachen waren vor Ort eingesetzt. Die Beamtinnen und Beamten stellten dabei 123 Geschwindigkeitsverstöße fest und fertigten neun Anzeigen wegen sonstiger Verkehrsverstöße - darunter eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Am späten Abend bestreiften die eingesetzten Kräfte kreisweit Wohn- und Gewerbegebiete. Im Ergebnis wurden insgesamt 151 Fahrzeuge und 203 Personen kontrolliert.

Durch derartige Fahndungs- und Kontrolltage setzt die Polizei ein sichtbares Zeichen für Präsenz und engagierte Kriminalitätsbekämpfung. Ziel ist es, Straftäter frühzeitig zu erkennen, Verkehrsunfälle zu verhindern und zugleich das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Die regelmäßigen Kontrollen sollen verdeutlichen, dass die Polizei im Kreis Olpe aufmerksam, ansprechbar und konsequent gegen Verkehrssünder sowie mögliche Täter vorgeht.

Tipps für Bürgerinnen und Bürger

Damit auch die Bevölkerung aktiv zur eigenen Sicherheit beitragen kann, gibt die Kreispolizeibehörde folgende Hinweise:

Schutz vor Einbrüchen:

-Haustüren immer abschließen, auch wenn man nur kurz das Haus verlässt. -Fenster und Terrassentüren vollständig verschließen - auch in oberen Stockwerken. -Anwesenheit simulieren, z. B. durch Zeitschaltuhren oder Beleuchtung. -Aufmerksame Nachbarschaft: Unbekannte Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Wohngebiet der Polizei melden. -Wertgegenstände nicht offen sichtbar platzieren.

Unfälle im Straßenverkehr vermeiden:

-Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten und defensiv fahren. -Genügend Abstand halten - insbesondere bei schlechten Wetterbedingungen. -Ablenkungen wie das Smartphone während der Fahrt vermeiden. -Nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fahren. -Fahrzeug regelmäßig warten und auf verkehrssicheren Zustand achten.

Die Kreispolizeibehörde Olpe bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung. Gemeinsam können wir dazu beitragen, den Kreis Olpe sicherer zu machen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell