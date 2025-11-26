Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendlicher nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Olpe (ots)

Am Dienstag (25. November) kam es kurz nach 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bruchstraße in Olpe. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades war gestürzt. Er wollte dem Auto eines 45-Jährigen ausweichen, als dieser von einem Parkplatz in die Straße einfuhr. Der Jugendliche konnte eine Kollision mit dem PKW zwar verhindern, verletzte sich bei dem anschließenden Sturz jedoch leicht. An seinem Leichtkraftrad entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

