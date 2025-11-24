Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuche im Kreisgebiet

Kreis Olpe (ots)

Am Wochenende wurden der Polizei drei Einbruchsversuche in Häuser oder Wohnungen gemeldet. In Elspe hatten unbekannte Täter bereits zwischen Dienstag und Mittwoch (18./19.November) versucht, zwei Türen und einen Briefkasten an einem Haus in der "Vitusstraße" aufzuhebeln. Das Gleiche geschah in der "Talstraße" in Mecklinghausen sowie in der "Alte Handelsstraße" in Petersburg. Auch hier hatten Unbekannte an den Haustüren gehebelt und Sachschäden verursacht. In Mecklinghausen lag die Tatzeit zwischen Freitag- und Samstagnachmittag (21./22. November). In Petersburg waren die Täter am Samstag (22. November) zwischen 15:45 Uhr und 18:00 Uhr aktiv. Es gelang den Tätern jedoch in den drei Fällen nicht, in die jeweiligen Objekte zu gelangen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell