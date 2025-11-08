Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Update - Detonation und Brand eines Reihenmittelhauses

Wolfenbüttel, Schöppenstedter Stieg, 08.11.2025, 15:30 Uhr

Durch die Detonation und den Brand sind insgesamt drei Personen verletzt worden. Hierbei handelte es sich um zwei Anwohner und eine Einsatzkraft der Feuerwehr. Diese zog sich bei dem Einsatz eine Rauchgasintoxikation zu. Die beiden Anwohner erlitten ein Knalltrauma. Die gesamte Hausreihe ist aktuell nicht bewohnbar, da Gas, Wasser und Strom abgestellt worden sind. Die davon betroffenen 15 Personen sind in Hotels untergebracht. Die Trümmerteile des Hauses wurden mittlerweile von einem Bagger umgeschichtet und durchgesehen. Hierbei konnte der nach wie vor vermisste Bewohner des Hauses nicht aufgefunden werden. Das Technische Hilfswerk setzte zusätzlich Personen- sowie Leichenspürhunde für die Absuche der Trümmer ein. Dies führte jedoch ebenfalls nicht zum Auffinden des Bewohners. Die Statik der Nachbarhäuser ist aktuell nicht gegeben. Ein unbefugtes Betreten der Grundstücke bedeutet akute Lebensgefahr. Bis zur Freigabe des Einsatzortes bleiben die Grundstücke abgesperrt und unter polizeilicher Überwachung. Sobald der Einsatzort gefahrlos betreten werden kann, wird eine kleinteilige Absuche der Trümmer durch Einsatzkräfte erfolgen. Dies wird vermutlich Anfang kommender stattfinden können. Die Ursache der Detonation und des Feuers ist weiterhin unklar. Die Straße Doktorkamp war bis zum 08.11.2025 um 15:25 Uhr voll gesperrt.

