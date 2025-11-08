Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 08.11.2025 Fahrer unter Drogen, ohne Führerschein und ohne Pkw-Versicherung gestoppt

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße, 07.11.2025, 10:50 Uhr

Am Freitagmorgen wurde auf der Konrad-Adenauer-Straße der 35-jährige Fahrer eines VW von einer Streife der Polizei Salzgitter angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und dass für seinen Pkw kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Zudem gewannen die Beamten Hinweise darauf, dass der Salzgitteraner möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

