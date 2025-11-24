Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Attendorn

Attendorn (ots)

Am Freitagnachmittag (21. November) kam es um 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der "Märkische Straße". Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 44-Jährige mit ihrem Fahrzeug abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Eine 48-Jährige fuhr mit ihrem PKW auf das Auto der Vorausfahrenden auf. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt. Auch ein Kleinkind (3) im Auto der 48-Jährigen verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die Drei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell