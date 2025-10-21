Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nächtliche Kontrolle führt zur Festnahme eines per Haftbefehl Gesuchten

Steigra (ots)

Am Montag, den 20. Oktober 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei kurz nach Mitternacht eine männliche Person nahe den Bahngleisen in Steigra. Bei der sich anschließenden Überprüfung der ermittelten Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Halle (Saale), Zweigstelle Naumburg, nach dem 40-Jährigen per Haftbefehl suchte. Im September 2023 verurteilte ihn das Amtsgericht Naumburg wegen Diebstählen und versuchten Diebstählen. Nach Widerrufung der Strafaussetzung muss er nun eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr verbüßen. Die Beamten eröffneten ihm dies, nahmen ihn fest und zunächst mit in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale). Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Deutsche in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls informiert.

