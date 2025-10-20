Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 31-Jähriger reist ohne Ticket, verhält sich uneinsichtig und droht

Osterweddingen (ots)

Am Samstag, den 18. Oktober 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 10:20 Uhr über einen Reisenden informiert, welcher für eine Zugfahrt kein erforderliches Ticket der Kontrolleurin aushändigen konnte. Der relevante Regionalexpress befand sich auf der Fahrt von Magdeburg in Richtung Osterweddingen. Jener 31-Jährige verhielt sich uneinsichtig, wurde zunehmend lauter und ignorierte die Aufforderung, den Express beim Halt in Osterweddingen zu verlassen. Im Weiteren kam es zu Streitigkeiten mit dem Zugpersonal. Ein Mitreisender nahm die Situation war und unterstützte die Zugbegleiterin. Unvermittelt zog der Ticketlose ein Essbesteck aus seiner Tasche und drohte mit dem Dosenöffner. Für die Geschädigten erweckte es den Anschein, als würde der Mann ein Klappmesser mit sich führen. Anschließend verließ er den Zug. Verständigte Einsatzkräfte der Bundespolizei fuhren umgehend in Richtung des Ereignisortes und konnten den Tatverdächtigen im Bereich Osterweddingen stellen und den weiteren strafprozessualen Maßnahmen zuführen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung im Versuch sowie Bedrohung gegen den marokkanischen Staatsangehörigen ein.

