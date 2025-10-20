PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Hilfsbereitschaft führt zu Zugstopp und Strafanzeige

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 19. Oktober 2025 wollte ein Reisender um 14:30 Uhr Mitmenschen helfen und beging mit seinem Handeln selbst eine Straftat. Der 31-Jährige befand sich in einer anfahrenden Regionalbahn am Hauptbahnhof Halle (Saale) und beobachtete zuvor wie eine mehrköpfige Familie in die Bahn einsteigen wollte, in welcher er sich selbst bereits befand. Die Türen des Zuges schlossen sich und die Bahn fuhr los. Ein Elternteil der Familie befand sich bei den Kindern im Zug, das Andere noch auf dem Bahnsteig. Aus dieser Beobachtung heraus, sah sich der Mann dazu veranlasst, die Nottüröffnung des Zuges zu betätigen. Unverzüglich stoppte die Bahn. Eine verständigte Streife der Bundespolizei nahm die Personalien aller involvierten Personen auf. Der helfende Deutsche erhält, trotz seines gut gemeinten Handels, eine Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen. Durch diesen Sachverhalt erhielt die genutzte Regionalbahn 27 Minuten Verspätung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

