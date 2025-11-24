Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Lenhausen

Finnentrop (ots)

Am Samstagnachmittag (22. November) kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Mühlenstraße". Aus bislang unbekannter Ursache hatte ein 22-jähriger Autofahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der PKW prallte am Fahrbahnrand gegen eine Mauer. Durch den Zusammenstoß wurden der 22-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf einen oberen vierstelligen Eurobetrag.

