POL-OE: Einbruch in Olper Schnellimbiss
Olpe (ots)
Olpe. Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (21./22. November) in den Lagerraum eines Grill-Imbisses neben einem Supermarkt an der "Martinstraße" eingebrochen. Aus dem Raum wurden zwei Schneidemaschinen für Käse und Wurst entwendet. Der Wert der Maschinen lag im unteren vierstelligen Eurobereich.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell