Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Olper Schnellimbiss

Olpe (ots)

Olpe. Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (21./22. November) in den Lagerraum eines Grill-Imbisses neben einem Supermarkt an der "Martinstraße" eingebrochen. Aus dem Raum wurden zwei Schneidemaschinen für Käse und Wurst entwendet. Der Wert der Maschinen lag im unteren vierstelligen Eurobereich.

