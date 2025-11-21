Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall in der "Thyssen-Kurve"

Finnentrop (ots)

Am heutigen Freitag ereignete sich gegen 7:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Bamenohler Straße" in Höhe der sogenannten "Thyssen-Kurve". Ein 76-jähriger Autofahrer war aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und seitlich mit einem LKW zusammengestoßen. Während der 65-jährige LKW-Fahrer unverletzt blieb, wurde der Autofahrer durch den Rettungsdienst leichtverletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

