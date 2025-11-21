PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall in der "Thyssen-Kurve"

Finnentrop (ots)

Am heutigen Freitag ereignete sich gegen 7:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Bamenohler Straße" in Höhe der sogenannten "Thyssen-Kurve". Ein 76-jähriger Autofahrer war aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und seitlich mit einem LKW zusammengestoßen. Während der 65-jährige LKW-Fahrer unverletzt blieb, wurde der Autofahrer durch den Rettungsdienst leichtverletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 10:20

    POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Körperteile auf der A 45 gefunden - Zeugenaufruf: Wendendes Fahrzeug vor Kloster

    Hagen/Olpe/Waldsolms (ots) - Die Staatsanwaltschaft Siegen und das Polizeipräsidium Hagen haben einen Zeugenaufruf zu o.a. Sachverhalt veröffentlicht. Sie gelangen unter folgendem Link zu der Mitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6163386 Zu den bisherigen Pressemeldungen: Erstmeldung: ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 08:48

    POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Unfall in Kirchhundem

    Kirchhundem (ots) - Am Donnerstagnachmittag (20. November) kam es auf der "Hundemstraße" gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-Jähriger war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem VW-Kleintransporter in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden LKW und anschließend frontal mit einem PKW zusammen. Durch die Kollision verletzte sich der 58-Jährige leicht. Er ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 08:47

    POL-OE: Rollerfahrer nach Unfall in Heggen leicht verletzt

    Finnentrop (ots) - Im Kreisverkehr "Attendorner Straße / Hauptstraße" kam es am Donnerstag (20. November) gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-Jährige war mit ihrem Auto in den Kreisverkehr eingefahren und dort mit dem Motorroller eines 62-Jährigen zusammengestoßen. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren