Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Unfall in Kirchhundem

Kirchhundem (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20. November) kam es auf der "Hundemstraße" gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-Jähriger war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem VW-Kleintransporter in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden LKW und anschließend frontal mit einem PKW zusammen. Durch die Kollision verletzte sich der 58-Jährige leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-jährige LKW-Fahrer und der 60-jährige Autofahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Die Straße war teilweise während der Unfallaufnahme und bis zur vollständigen Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt. Die Fahrbahn wurde erst gegen 17:20 Uhr wieder für beide Fahrtrichtungen freigegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell