Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe "Wohnhausbrand in Helden am 07. November 2025"

Attendorn (ots)

Am Morgen des 07. November kam es zu einem Wohnhausbrand an der Straße "Am Knapp" in Helden. Ein 80-jähriger Bewohner musste durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Er wurde zur weiteren Behandlung mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Am heutigen Tage ist der 80-jährige nach intensivmedizinischer Behandlung im Krankenhaus verstorben.

Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe hatten bereits am Dienstag (18. November) den Brandort gemeinsam mit einem Brandursachensachverständigen untersucht. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern weiterhin an. Derzeit gibt es jedoch keine Hinweise, die auf ein mögliches Fremdverschulden hindeuten.

