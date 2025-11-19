PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Minibagger von Baustelle gestohlen

Wenden (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche einen Minibagger von einer Baustelle an der "Kölner Straße" in Rothemühle gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (8. November) und Samstag (15. November). Bei dem Bagger handelt es sich um einen orangefarbenen Minibagger der Marke Hitachi. Der Wert der Baumaschine liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

