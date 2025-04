Polizeipräsidium Südhessen

Rüsselsheim: Polizistin für einen Tag - 175 Mädchen beim Girls' Day 2025 im Polizeipräsidium Südhessen

Am Girls' Day 2025 durften insgesamt 175 Schülerinnen ab der fünften Klasse bis zur 13. Klasse in Darmstadt, Heppenheim, Rüsselsheim und Erbach einen Tag die Welt der Polizei hautnah erleben. Der bundesweite Projekttag bot den jungen Teilnehmerinnen einen einzigartigen Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Polizei.

Um den jungen, potentiellen Nachwuchs-Polizistinnen den facettenreichen Beruf vorzustellen, hatten die Beamtinnen und Beamten an vier Standorten in Südhessen ein spannendes Programm auf die Beine gestellt. Die Mädchen gingen auf Spurensuche und lernten den Erkennungsdienst kennen. Dabei durften sie auch selbst tätig werden. Mit Pinsel und Rußpulver machten sie sich wie echte Ermittlerinnen auf Spurensuche. Auch ans Steuer eines Streifenwagens konnten sich die Mädels setzen und hatten sogar die Chance, sich eine Gewahrsamszelle von innen anzuschauen. Doch nicht nur die Kriminalpolizei und die Schutzpolizei standen im Fokus des Girls'Day - auch die körperlichen Ansprüche des Berufes kam nicht zu kurz. So konnten die Teilnehmerinnen unter anderem Schutzweste und Helm anziehen, einer Übungspuppe die Handschellen anlegen, unter Anleitung einer Einsatztrainerin das Waffenhandling trainieren und das Gefühl erleben, was es heißt, sich voll ausgerüstet als Polizistin zu bewegen.

Der Höhepunkt des Tages war jedoch der abschließende Besuch der Diensthunde. Mit beeindruckender Präzision und Schnelligkeit zeigten die Vierbeiner ihr Können bei der Suche nach Munition oder bei der Festnahme von Tätern. Nach der Arbeit der Hunde gab es für die Vierbeiner ein wohlverdientes Leckerli und kräftigen Applaus. Der Girls' Day 2025 war ein voller Erfolg. Die Mädchen erhielten wertvolle Einblicke in die Polizeiarbeit und hatten dabei die Gelegenheit, mit erfahrenen Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen. Viele von ihnen sind nun entschlossener, eine Karriere bei der Polizei anzustreben.

Möchtest auch Du mehr über den Polizeiberuf erfahren? Dann kontaktiere die Einstellungsberaterinnen und -berater des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151-969-13600 oder per E-Mail: Einstellungsberatung.ppsh@polizei.hessen.de

