Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Auseinandersetzung in Straßenbahn gesucht

Darmstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag (2.4.) kam es zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 73-jährigen Mann und einer Frau, welche mit Schlägen gegen den Mann endete. Die Frau hatte sich bereits in der Straßenbahnlinie 4, welche Richtung Kranichstein fuhr, von dem Senior provoziert gefühlt. Als sie gegen 16.20 Uhr am Luisenplatz aussteigen wollt, trat sie aus bislang ungeklärten Gründen in Richtung des 73-Jährigen. Anschließend schlug sie mehrfach auf ihn ein, bis weitere Fahrgäste sie davon abhielten. Sie flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Täterin wird auf ca. 1,75 Meter, und 25-35 Jahre alt geschätzt. Sie hat eine kräftige Statur und trug ihre braun-roten Haare schulterlang. Bekleidet war sie mit einem geben Pullover.

Zeugen, die Hinweise zu der Frau geben können und die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell