Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fortschreibung 2: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Körperteile auf der A 45 gefunden - weiterer Stand der Ermittlungen

Hagen/Olpe/Hessen (ots)

Die Staatsanwaltschaft Siegen und das Polizeipräsidium Hagen haben eine 2. Fortschreibung ihrer Pressemitteilung zu o.a. Sachverhalt veröffentlicht.

Sie gelangen unter folgendem Link zu der Mitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6161189

Zu den bisherigen Pressemeldungen:

Fortschreibung 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6160795

Rückfragen richten Sie bitte an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Hagen.

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

