PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Fortschreibung 2: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Körperteile auf der A 45 gefunden - weiterer Stand der Ermittlungen

Hagen/Olpe/Hessen (ots)

Wie bereits berichtet, wurden am Montag (17.11.) auf der Fahrbahn der A 45 zwei Hände einer 32-jährigen Frau mit eritreischer Staatsangehörigkeit gefunden. Die Frau ist, zusammen mit ihrem drei Monate alten Kind, in einer Unterbringung für Asylsuchende in Bonn gemeldet.

Der Säugling wurde bereits am Sonntag in Waldsolms (Hessen) unverletzt in einem Kinderwagen vor einem Kloster gefunden. Das Baby befindet sich weiterhin in amtlicher Obhut. Die Umstände, wie das drei Monate alte Kind vor das Kloster gelangt ist, sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die 32-jährige Frau konnte bisher nicht gefunden werden. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt. (arn)

Zu den bisherigen Pressemeldungen:

Fortschreibung 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6160795

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren