POL-HA: Fortschreibung 2: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Körperteile auf der A 45 gefunden - weiterer Stand der Ermittlungen

Hagen/Olpe/Hessen (ots)

Wie bereits berichtet, wurden am Montag (17.11.) auf der Fahrbahn der A 45 zwei Hände einer 32-jährigen Frau mit eritreischer Staatsangehörigkeit gefunden. Die Frau ist, zusammen mit ihrem drei Monate alten Kind, in einer Unterbringung für Asylsuchende in Bonn gemeldet.

Der Säugling wurde bereits am Sonntag in Waldsolms (Hessen) unverletzt in einem Kinderwagen vor einem Kloster gefunden. Das Baby befindet sich weiterhin in amtlicher Obhut. Die Umstände, wie das drei Monate alte Kind vor das Kloster gelangt ist, sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die 32-jährige Frau konnte bisher nicht gefunden werden. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt. (arn)

