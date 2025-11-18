Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht mit Verletztem - Wer kennt den blauen Toyota?

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (17.11.2025) befuhr ein 34-Jähriger gegen 16:25 Uhr mit seinem Pedelec die Berliner Straße in Fahrtrichtung Haspe, bevor er an einer roten Ampel stehen bleiben musste. Kurz zuvor fiel ihm ein blauer Toyota auf, der beide Fahrspuren benutzend hinter ihm fuhr und an der Ampel neben ihm hielt. Als beide losfuhren, kam es zu einem Zusammenstoß, bei welchem der Toyota das Pedelec touchierte. Der 34-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Nach der Kollision drehte sich der Autofahrer noch einmal um, setzte dann seine Fahrt aber fort. Er wird als 65-75 Jahre alt, korpulent und mit grauem Haar beschrieben. Er trug eine Baskenmütze, eine Brille und eine rote Jacke. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise, insbesondere zum Kennzeichen des Toyotas. (hir)

