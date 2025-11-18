Polizei Hagen

POL-HA: 10-jähriger Cityroller-Fahrer nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag (17.11.2025) kam es auf der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 26-jährigen BMW-Fahrer und einem 10-jährigen Jungen, der mit seinem Cityroller unterwegs war.

Den ersten Ermittlungen zufolge hatte der Junge um 15.30 Uhr beabsichtigt, den Fußgängerüberweg an der Kreuzung Berliner Straße / Hördenstraße auf seinem Cityroller trotz roter Fußgängerampel zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 26-jährige BMW-Fahrer in Richtung Rolandstraße. Als sich der 10-Jährige vor ihm auf die Fahrbahn begab, führte er eine Vollbremsung durch. Es kam zu einer leichten Kollision, wodurch der Junge stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

Als die Polizeibeamten eintrafen, waren bereits Rettungskräfte vor Ort, die den Jungen behandelten und anschließend in die Obhut des Vaters übergaben. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. (fos)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell