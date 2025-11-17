PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei ermittelt wegen schweren Raubs

Pirmasens (ots)

In der Horebstraße kam es am Sonntagvormittag zu einem Raub. Wie ein Stadtbewohner der Polizei mitteilte, klingelten gegen 10:30 Uhr zwei Männer an seiner Haustür, die ihm nach dem Öffnen mehrfach ins Gesicht schlugen. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld. Das Duo durchsuchte Teile des Wohnzimmers und machte sich ohne Beute aus dem Staub. Der 44-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass einer zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein soll. Der zweite war etwas kleiner und wird auf 1,70 oder 1,75 Meter geschätzt. Zeugen, denen die beiden aufgefallen sind oder die Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

