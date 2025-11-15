Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Person bei Gartenhausbrand schwer verletzt

Kusel (ots)

Schwere Folgen für den Bewohner, hatte am Freitagabend der Brand auf dem Gelände eines Einfamilienhauses.

Aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache kam es bei dem dort befindlichen Gartenhaus zu mehreren Explosionen. Hierbei geriet die Kleidung des 62-Jährigen und auch das Gartenhaus in Vollbrand.

Der Eigentümer erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verbracht werden. Das Gartenhaus brannte vollständig nieder.

Die Feuerwehr Kusel war mit 25 Einsatzkräften vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hierbei kam auch ein Brandmittelspürhund zum Einsatz. Bisher liegen allerdings keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Ein Unfallgeschehen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.|re

