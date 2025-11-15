PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Person bei Gartenhausbrand schwer verletzt

POL-PPWP: Person bei Gartenhausbrand schwer verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Kusel (ots)

Schwere Folgen für den Bewohner, hatte am Freitagabend der Brand auf dem Gelände eines Einfamilienhauses.

Aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache kam es bei dem dort befindlichen Gartenhaus zu mehreren Explosionen. Hierbei geriet die Kleidung des 62-Jährigen und auch das Gartenhaus in Vollbrand.

Der Eigentümer erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verbracht werden. Das Gartenhaus brannte vollständig nieder.

Die Feuerwehr Kusel war mit 25 Einsatzkräften vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hierbei kam auch ein Brandmittelspürhund zum Einsatz. Bisher liegen allerdings keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Ein Unfallgeschehen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.|re

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 12:55

    POL-PPWP: Nach sexuellem Übergriff Tatverdächtigen festgenommen

    Kaiserslautern (ots) - Nach einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau in der Carl-Euler-Straße vor knapp drei Wochen, haben die Ermittler der Kriminaldirektion Kaiserslautern einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern. Er steht im dringenden Verdacht, in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:25

    POL-PPWP: Vorsicht vor betrügerischen Jobangeboten

    Kreis Kaiserslautern (ots) - Eine Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern ist auf ein betrügerisches Jobangebot hereingefallen. Die 41-Jährige wurde im Internet auf eine angebliche Beschäftigung in Heimarbeit aufmerksam. Ihre Aufgabe sollte darin bestehen, unverpackte Ware zu verpacken und zu etikettieren. Nach dem vermeintlichen Vertragsabschluss wurde die Frau aufgefordert, für den Verpackungsjob Lizenzen zu erwerben ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:16

    POL-PPWP: Diebe brechen Auto auf und machen Beute

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es in der Quellenstraße zu einem Einbruch in ein Auto. Der Halter gab bei der Polizei zu Protokoll, dass sein Wagen zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 5:30 Uhr, an der Straße stand. Als er morgens losfahren wollte, bemerkte er, dass das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen war und ein Rucksack aus dem Innenraum fehlte. In der Tasche waren ein Laptop, eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren