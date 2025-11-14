PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Webereiweg;

Tatzeit: zwischen 12.11.2025, 18.00 Uhr und 13.11.2025, 06.00 Uhr;

In ein Mehrfamilienhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Ahaus an der Straße Webereiweg. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen versuchten die Einbrecher die Hauseingangstür aufzuhebeln. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
