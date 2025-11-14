POL-BOR: Ahaus - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Webereiweg;
Tatzeit: zwischen 12.11.2025, 18.00 Uhr und 13.11.2025, 06.00 Uhr;
In ein Mehrfamilienhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Ahaus an der Straße Webereiweg. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen versuchten die Einbrecher die Hauseingangstür aufzuhebeln. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell