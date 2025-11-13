POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Münsterstraße;
Unfallzeit: 12.11.2025, zwischen 07.30 Uhr und 14.20 Uhr;
Einen beschädigten Audi zurückgelassen hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Unbekannte touchierte das weiße Fahrzeug vorne links an der Stoßstange. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 07.30 Uhr und 14.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Münsterstraße. Nach dem Vorfall verließ er den Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)
