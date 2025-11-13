PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Münsterstraße;

Unfallzeit: 12.11.2025, zwischen 07.30 Uhr und 14.20 Uhr;

Einen beschädigten Audi zurückgelassen hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Unbekannte touchierte das weiße Fahrzeug vorne links an der Stoßstange. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 07.30 Uhr und 14.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Münsterstraße. Nach dem Vorfall verließ er den Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 10:37

    POL-BOR: Vreden - Versuchter Diebstahl eines VW Multivan

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Kastanienweg; Tatzeit: 12.11.2025, 02.40 Uhr; Unbekannte scheiterten in der Nacht zum Donnerstag in Vreden beim Diebstahl eines Autos: Die Täter hatten versucht einen VW Multivan zu entwenden. Dazu hatten sie sich am Wagen zu schaffen gemacht, der auf einer Grundstückseinfahrt an der Straße Kastanienweg stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:36

    POL-BOR: Gronau-Epe - Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße; Tatzeit: 12.11.2025, zwischen 17.00 Uhr und 18.20 Uhr; In eine Wohnung eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Gronau-Epe an der Gronauer Straße. Mittwochnachmittag zwischen 17.00 Uhr und 18.20 Uhr kletterte der Unbekannte über den Gartenzaun, schmiss Gartenmöbel um und entfernte vom Wohnzimmerfenster ein Fliegengitter. Vermutlich wurde der Einbrecher ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 14:33

    POL-BOR: Gronau- Einbruch in Kellerräume

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Neustraße; Tatzeit: zwischen 11.11.2025, 20.00 Uhr und 12.11.2025, 09.30 Uhr; In drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingedrungen sind unbekannte Täter in Gronau. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gelangten die Einbrecher auf bislang ungeklärter Weise in das Gebäude an der Neustraße und öffneten gewaltsam drei Kellertüren, die zu den jeweiligen Abstellräumen führten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren