Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße;

Tatzeit: 12.11.2025, zwischen 17.00 Uhr und 18.20 Uhr;

In eine Wohnung eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Gronau-Epe an der Gronauer Straße. Mittwochnachmittag zwischen 17.00 Uhr und 18.20 Uhr kletterte der Unbekannte über den Gartenzaun, schmiss Gartenmöbel um und entfernte vom Wohnzimmerfenster ein Fliegengitter. Vermutlich wurde der Einbrecher gestört, bevor er sich Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen konnte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

