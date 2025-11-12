PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Vehlingen - Honig und Marmelade aus Hofladen entwendet und Kasse aufgebrochen

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Vehlingen, Kuhlenburger Weg;

Tatzeit: 12.11.2025, zwischen 03.05 Uhr und 04.45Uhr;

Gewaltsam eine Geldkassette aufgebrochen hat ein bislang unbekannter Täter an der Straße Kuhlenburger Weg in Isselburg-Vehlingen. Die Tatzeit lag in der Nacht zum Mittwoch zwischen 03.05 Uhr und 04.45 Uhr. Zunächst betrat der Unbekannte den unverschlossenen Hofladen und entwendete aus einem Kühlschrank Lebensmittel, unter anderem Honig, Konserven und Marmelade. Er fuhr mit dem Rad davon, kehrte gegen 04.45 Uhr zurück und riss eine Geldkassette aus der Verankerung. Die Kassette fand sich im Nahbereich in Richtung Anholt auf einem Feld wieder. Diese war von dem Täter gewaltsam geöffnet worden. Er machte jedoch keine weitere Beute, denn die Kasse war ohne Inhalt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren