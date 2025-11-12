Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Vehlingen - Honig und Marmelade aus Hofladen entwendet und Kasse aufgebrochen

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Vehlingen, Kuhlenburger Weg;

Tatzeit: 12.11.2025, zwischen 03.05 Uhr und 04.45Uhr;

Gewaltsam eine Geldkassette aufgebrochen hat ein bislang unbekannter Täter an der Straße Kuhlenburger Weg in Isselburg-Vehlingen. Die Tatzeit lag in der Nacht zum Mittwoch zwischen 03.05 Uhr und 04.45 Uhr. Zunächst betrat der Unbekannte den unverschlossenen Hofladen und entwendete aus einem Kühlschrank Lebensmittel, unter anderem Honig, Konserven und Marmelade. Er fuhr mit dem Rad davon, kehrte gegen 04.45 Uhr zurück und riss eine Geldkassette aus der Verankerung. Die Kassette fand sich im Nahbereich in Richtung Anholt auf einem Feld wieder. Diese war von dem Täter gewaltsam geöffnet worden. Er machte jedoch keine weitere Beute, denn die Kasse war ohne Inhalt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell