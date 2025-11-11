Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Armbanduhr entwendet - Ermittlungen führen zur Tatverdächtigen

Heiden (ots)

Die akribische Ermittlungsarbeit hat sich gelohnt: Nach dem Diebstahl einer hochpreisigen Marken-Armbanduhr in Heiden, hat die Polizei jetzt eine tatverdächtige Frau dingfest machen können.

Ausgangspunkt des Verfahrens: Ende Juli hatte eine bis dahin unbekannte Täterin eine Uhr der Marke Rolex aus einem Wohnhaus entwendet. Die Tochter des 78-jährigen Geschädigten suchte zuvor über eine Online-Plattform eine Reinigungskraft für das elterliche Haus. Mit einer Interessentin vereinbarte sie ein Probearbeiten. Kurz darauf stellte ihr Vater das Fehlen seiner teuren Armbanduhr fest und erstattete Anzeige.

Die Auswertung von am Tatort gesicherten Spuren und weitere umfangreiche Ermittlungen erhärten den Tatverdacht, dass die Unbekannte das Probearbeiten zum Diebstahl der Uhr nutzte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Frau muss sich jetzt vor Gericht verantworten. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell