Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unbekannte stehlen abgestellten Roller

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Wüllener Straße;

Tatzeit: zwischen 09.11.2025, 19.30 Uhr und 10.11.2025, 07.00 Uhr;

Einen Roller entwendet hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Montag in Vreden. Das Zweirad stand neben dem Hauseingang eines Wohnhauses an der Wüllener Straße. Der Wert des schwarzen Rollers wurde mit mehr als tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell